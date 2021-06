Nicht nur ein Bett im Warmen, sondern auch eine Spendensumme von 3000 Euro hat die Aktion „Schlafmöglichkeit für Obdachlose“ erbracht. Das Geld wurde jetzt der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ übergeben.

Im Winter hatten der Neustadter Hotelier Florian Wiedemann und seine Frau Sara die Aktion ins Leben gerufen. Im wegen Corona geschlossenen Hotel Palatina richteten sie Zimmer her, in denen obdachlose Menschen kostenlos übernachten konnten. Schon am zweiten Tag unterstützten Freiwillige die gute Sache, indem sie Lunchpakete vorbeibrachten. Insgesamt sechs Menschen in Not nutzten die Chance zwischen 12. Februar und 10. März.

„Lichtblick“ wieder umgezogen

Bereits seit März 2020 kochen die Wiedemanns ehrenamtlich einmal in der Woche für die Gäste des „Lichtblicks“ und wussten daher gut über die Lage von Obdachlosen bei großer Kälte Bescheid. Froh über die Spende ist „Lichtblick“-Chef Robin Rothe. Die Tagesbegegnung sei wieder vom Casimirianum zurück in die Amalienstraße gezogen. Um Geld für den Betrieb zu erwirtschaften, sei 2021 noch ein Open-Air-Konzept geplant. Oberbürgermeister Marc Weigel würdigte die Aktion: „In einer Zeit, in der das Hotel selbst in einer schwierigen Situation war, war die Familie Wiedemann bereit, Menschen in Not zu helfen. Das war spektakulär.“