Das Ambulante Hospiz- und Palliativ-Zentrum (AHPZ) in Neustadt bietet mit der Lockerung der Corona-Vorschriften auch wieder regelmäßige Begegnungen der ehrenamtlichen Trauerbegleiter mit Trauernden an.

Während des Lockdowns hat das AHPZ-Team zwar regelmäßig trauernde Angehörige begleitet, doch die Gruppenangebote waren eingestellt. Die Begleitung beim Verlust eines geliebten Menschen spielt beim AHPZ eine große Rolle. Denn nicht nur schwerkranke Menschen werden von den hauptberuflichen und ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern unterstützt, sondern auch Angehörige.

Trauerwanderung am 30. Mai

Das AHPZ startet am Sonntag, 30. Mai, mit einer Trauerwanderung mit gemeinsamen Begegnungen in der Gruppe. Treffpunkt ist der Gimmeldinger Sportplatz. Um 10 Uhr geht es durch das Benjental mit den ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen Andrea Stephan und Diana Strauß. An verschiedenen Stationen werden einige Themen angesprochen. „Wenn man gemeinsam wandert, ist man gelöster. Manche Menschen können sich dabei besser unterhalten“, sagt Anja Kirschke-Hinzen, hauptamtliche AHPZ-Mitarbeiterin. Sie bittet um Anmeldung unter Telefon 06321/8598590.

Ab Juli wird wieder der „Trauertreff Sonnenblume“ angeboten, jeweils am ersten Mittwoch des Monats. Dann aber nicht mehr in den Räumen des ambulanten Hospizes, sondern in der Paulusunterkirche in Hambach von 17 bis 19 Uhr. Die haupt- und ehrenamtlichen Trauerbegleiter treffen sich Anfang Juni auf dem Hauptfriedhof. Außerdem gilt weiterhin auch das Angebot an die Trauernden zur Einzelbegleitung, sei es telefonisch oder persönlich. Infos im Internet unter www.hospiz-palliativ.de.