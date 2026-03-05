Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd und die französische Region Grand Est wollen enger beim Personalaustausch zusammenarbeiten. Auf dem Hambacher Schloss in Neustadt wurde kürzlich eine Vereinbarung für Hospitationen für einen grenzüberschreitenden Austausch zwischen Behörden unterzeichnet.

Die Kurzzeit-Hospitationen können bis zu fünf Tage dauern. Ziel ist ein besseres Verständnis für Verwaltungskulturen, das Kennenlernen der Arbeitsweisen und ein Erfahrungsaustausch zu Abläufen. Vorgesehen sind wechselseitige Austausche und deutsch-französische Tandems.

Unterstützt werden die Verwaltungen durch das Interreg-Oberrhein-Projekt Grenzcap. Dort entwickele das Euro-Institut Begleitmaßnahmen, um grenzüberschreitendes Denken in Verwaltungen am Oberrhein zu fördern, teilt die SGD Süd mit. Themen des Treffens waren auch grenzüberschreitender Bahnverkehr und die Vertiefung der Zusammenarbeit in Umweltfragen.

Infos

