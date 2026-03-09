Ab Freitag, 13. März, ist der Hornbach-Kreisel dicht, also auch während des Mandelblütenfests. Die Stadt wusste Bescheid – und korrigiert vorherige Angaben.

Die Fans des Gimmeldinger Mandelblütenfests müssen sich nicht mehr lange gedulden. An den kommenden beiden Wochenenden wird in und um das Neustadter Weindorf gefeiert, das haben die Veranstalter am Sonntag verkündet. Doch wer an den Wochenenden mit seinem Fahrzeug das Weinstraßenzentrum ansteuert, um von dort den kostenlosen Busshuttle zum Fest zu nutzen, wird einen Umweg fahren müssen. Denn die Arbeiten an dem Kreisel B39/Louis-Escande-Straße, im Volksmund Hornbach-Kreisel genannt, gehen in die Endphase. Das bedeutet, dass der Kreisverkehr, der derzeit in Richtung Stadt passiert werden kann, komplett gesperrt werden muss. Das hat der verantwortliche Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Freitagmorgen mitgeteilt. Die Sperrung soll demnach vier bis fünf Wochen dauern.

Dabei bleibt es, auch wenn die Stadtverwaltung am Freitag in Reaktion darauf angekündigt hatte, mit dem LBM über eine Verschiebung zu sprechen – wegen des Mandelblütenfestes. Andreas May, der Pressesprecher der Stadt, hatte mitgeteilt, die Verwaltung sei davon ausgegangen, dass der Kreisel erst am 26. März gesperrt werde. Diese Angaben korrigierte der Sprecher aber am Sonntagabend. Die Verwaltung wurde demnach nicht von der Ankündigung des LBM überrascht – jedenfalls nicht alle Teile der Verwaltung.

Blick auf den Erlebnissonntag

„Leider lagen der Pressestelle nicht alle relevanten Informationen vor“, schreibt May, „die Stadtverwaltung möchte sich für das entstandene Missverständnis entschuldigen.“ Der Pressesprecher schildert den Ablauf so: Als sich herausstellte, dass sich der zweite, aktuelle Bauabschnitt beim Hornbach-Kreisel dem Ende zuneigte, sei Verkehrsdezernent Bernhard Adams (parteilos) mit dem LBM Speyer in den Austausch gegangen, um frühzeitig zu ergründen, wann der mit einer Vollsperrung verbundene dritte Bauabschnitt beginnt. Dabei wurde am 27. Februar per Mail darum gebeten, dass der LBM möglichst nahtlos und zügig den finalen Bauabschnitt einleiten möge.

Dafür habe es mehrere Gründe gegeben: Je schneller die Baustelle fertig sei, desto eher würden Pendler, Bürger und Gewerbetreibende, vor allem im Weinstraßenzentrum, entlastet. Außerdem sollte man Neustadt beim Erlebnissonntag am 12. April (mit Shuttle aus dem Weinstraßenzentrum) nach Möglichkeit wieder störungsfrei ansteuern können. Zudem wolle man frühzeitig fertig sein, bevor die Autobahn GmbH die Vorbereitungen für ihre Sanierungsarbeiten an der A65-Straßendecke zwischen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd aufnimmt.

Auch wenn es zunächst nicht danach ausgesehen habe, vermeldete der LBM dann am Morgen des 6. März, dass die Verhandlungen mit allen Baupartnern abgeschlossen seien und dem Wunsch der Stadt entsprochen werden könne. Der Umbau beginne daher am 13. März.

Zwei Ausweichstrecken

Dadurch habe es sich dann mit Blick auf das Mandelblütenfest ergeben, dass „nun leider beide Wochenenden von der Kreiselsperrung betroffen sind“, teilt May mit. LBM und Stadt gingen aber davon aus, dass die Ausweichstrecken über die A65-Abfahrt Nord und die A65-Abfahrt Süd (dann K9 in Richtung Hambach, dann rechts auf die L516 Richtung BMW Cuntz/Weinstraßenzentrum) den Verkehr aufnehmen können. Parkräume sind auch nördlich und südlich von Gimmeldingen ausgeschildert. Man erreicht das Fest auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch vom Neustadter Hauptbahnhof verkehrt ein Shuttle.

Seit Anfang Oktober läuft der Umbau des Kreisverkehrs. Er umfasst nicht nur eine Vergrößerung, sondern auch das Anlegen eines Bypasses und einer zusätzlichen Abbiegespur auf dieser wichtigen Route in die Stadt.