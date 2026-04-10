Neustadt Hornbach-Kreisel wird am 17. April für Verkehr freigegeben
Die Arbeiten am sogenannten Hornbach-Kreisel, der in Neustadt die B39 mit der Louis-Escande-Straße verbindet, werden am Freitag, 17. April, abgeschlossen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Der Streckenabschnitt soll demnach am Freitag auch wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Kreisverkehr wurde seit Herbst umgebaut, um ihn leistungsfähiger zu machen. Für die Verkehrsteilnehmer ist dabei vor allem die Zeit seit Mitte März belastend, weil seither der Kreisel für den Abschluss der Arbeiten voll gesperrt ist. Auf der Umleitung kam es immer wieder zu langen Staus, weswegen unter anderem bei der Beschilderung nachgebessert wurde. Nach Angaben des LBM gelingt der Abschluss der Arbeiten früher als ursprünglich geplant. Die Speyerer Behörde dankt den Verkehrsteilnehmern „für ihr Verständnis während der mit der Maßnahme verbundenen Verkehrseinschränkungen“.