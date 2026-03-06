Dem Verkehrskonzept für das Mandelblütenfest droht ein herber Schlag: Der Hornbach-Kreisel soll voll gesperrt werden. Die Stadt versucht noch, das abzuwenden.

Eigentlich klingt es ja nach einer guten Nachricht, wenn Bauarbeiten schneller vorankommen, als es ursprünglich geplant war. Doch die Meldung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aus Speyer am Freitagmorgen, dass der Umbau des Kreisels B39/Louis-Escande-Straße, im Volksmund Hornbach-Kreisel, schnell vorankommt, hat bei der Stadt alles andere als Freude ausgelöst. Genau genommen hat der LBM das schnellere Vorankommen auch nur indirekt mitgeteilt. In der Meldung heißt es, dass am Freitag, 13. März, mit den abschließenden Sanierungsarbeiten des Kreisverkehrs begonnen werde. Damit beginne die dritte und abschließende Bauphase, und die bedeutet: Vollsperrung. Aktuell wird der Verkehr von der Autobahnausfahrt Neustadt-Süd kommend noch am Kreisel vorbeigeleitet, Verkehrsteilnehmer in Richtung Autobahn müssen eine Umleitung nehmen.

Die Vollsperrung an sich ist keine Überraschung, der Zeitpunkt hingegen schon. Andreas May, der Pressesprecher der Stadt Neustadt, bestätigt, dass die Verwaltung davon ausgegangen sei, dass die Sperrung erst am 26. März beginnen werde – bis zur LBM-Mitteilung am Freitagmorgen.

Hintergrund für die Unruhe ist das anstehende Gimmeldinger Mandelblütenfest, das Zehntausende Besucher anzieht. Zwar ist es noch nicht terminiert, doch gilt es als wahrscheinlich, dass am Sonntag entschieden wird, es in der kommenden Woche starten zu lassen. Doch unabhängig vom Zeitpunkt würde das Fest betroffen sein, denn die Vollsperrung soll voraussichtlich vier bis fünf Wochen dauern.

Hornbach-Kreisel hat wichtige Rolle

Im Verkehrskonzept der Stadt für das Fest spielt der Hornbach-Kreisel eine wichtige Rolle. Denn neben den ausgewiesenen Parkräumen nördlich und südlich von Gimmeldingen sollen Autofahrer an den Wochenenden auch zum Weinstraßenzentrum geleitet werden – von der Autobahnausfahrt Neustadt-Süd und von der Louis-Escande-Straße jeweils über den Kreisel. Vom Weinstraßenzentrum aus verkehrt ein kostenloses Bus-Shuttle zum Festgelände.

Die Verwaltung will daher die Entscheidung des LBM, den Kreisel ab Freitag kommender Woche zu sperren, nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. May berichtet, dass die Stadt Gespräche mit der Speyerer Behörde aufgenommen hat – mit dem Ziel, die Vollsperrung zu verschieben.

Wenn es dann soweit ist, wird der Verkehr laut LBM in beiden Richtungen über die L516 und die K 9 umgeleitet. Das ist die Umleitung, die bereits jetzt für den Verkehr in Richtung Autobahn besteht. Diese werde dann auch in Richtung Stadt so ausgeschildert.

Der Umbau des Kreisels umfasst nicht nur eine Vergrößerung, sondern auch das Anlegen eines Bypasses und einer zusätzlichen Abbiegespur. In der letzten Bauphase geht es um Asphaltarbeiten. „Zusätzlich werden eine Überquerungshilfe auf der B39, abschließende Arbeiten am südlich gelegenen Wirtschaftsweg sowie Erdarbeiten entlang des Kanzgrabens ausgeführt“, berichtet der LBM. Am Ende würden die Markierungen ergänzt. Die Baukosten belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 1,9 Millionen Euro. Der Anteil des Bundes beträgt zirka 1,3 Millionen, der Anteil der Stadt etwa 600.000 Euro.