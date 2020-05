Als Beigabe erhalten ältere Tafel-Kunden aus Neustadt und Haßloch bei der nächsten Ausgabe eine Überraschung: Über eine Spendenaktion der Horizont-Kinscherff-Stiftung gibt es für Über-65-Jährige, die Grundsicherung beziehen, einen Aldi-Einkaufsgutschein im Wert von 33 Euro.

Peter und Maria Kinscherff wollten etwas für Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar tun. Ihre im Jahr 2018 gegründete Stiftung wendet sich daher an bedürftige Senioren. Das Ehepaar erzählt: „Wir greifen Betroffenen gezielt finanziell unter die Arme. Noch sind wir nicht bekannt genug, die Betroffenen können sich direkt an uns wenden.“

Lange Suche nach Unterstützung

So gibt es Patenschafthilfen, bei denen Bedürftige monatlich mit 35 Euro unterstützt werden, oder Zuschüsse für Brillen, und Kleidung erhalten. Voraussetzung für eine Förderung ist laut Kuratorium, dass Einzelpersonen weniger als 700 Euro und Ehepaare nicht mehr als 1200 Euro nach Abzug der Wohnungskosten zur Verfügung haben.

Die Gutschein-Aktion für die Tafel ist ein weiterer Baustein der Seniorenhilfe. Dabei war es gar nicht so einfach, einen Lebensmitteleinzelhändler für die Aktion zu gewinnen. Einige Anfragen an Supermärkte seien abgelehnt worden. Zugesagt hat der Discounter Aldi-Süd, der zusätzlich zum Spendenbetrag von 30 Euro weitere drei Euro sponsort, so dass nun auf 70 Senioren in Neustadt und 36 Rentner in Haßloch bei ihrem nächsten Tafel-Besuch eine Überraschung wartet. „Sie wissen es noch nicht. Sie erfahren es erst bei uns oder aus der Zeitung“, betont Tafel-Vorsitzender Klaus Roth.

Spendenvolumen liegt über 12 000 Euro

Anhand der ausgegebenen Tafel-Ausweise konnte Roth den Personenkreis feststellen, der sich über die Spende freuen darf. Weitere 319 Gutscheine gehen an Personen im Rhein-Pfalz-Kreis. Dort werden sie über die Kreisverwaltung zugestellt. Das Spendenvolumen beläuft sich so auf 12.750 Euro.

Manuela Adam, Leiterin der Haßlocher Tafel, betont: „Das ist ein wichtiges Extra für unsere Kunden. Damit können sie bei dem Discounter auch etwas kaufen, das aus dem Non-Food-Bereich kommt.“ Adam hat mit ihren Helfern bereits die Tüten für den Ausgabe-Tag vorbereitet. Sie beinhalten neben Nudeln, Reis, Tee, Essig und Öl auch Süßigkeiten.

Im Netz