Ein zu stark befeuerter Ofen in einer Sauna hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Lambrecht ausgelöst. Kurz vor 16 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Rauch bemerkt, der aus einem unbewohnten Schuppen in der Walter-Rathenau-Straße drang, und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte aus Lambrecht und Lindenberg trafen vor Ort auf den Eigentümer des Objekts, der die Rauchentwicklung mit dem falsches Anheizen eines Ofens erklärte. Nach Angaben der Feuerwehr verschaffte sich der Einsatzleiter Zugang zu dem Schuppen, weil er sich davon selbst überzeugen wollte. Er fand eine Holzsauna vor, in der es brannte. Ein Trupp mit Atemschutz löschte das Feuer. Anschließend musste die Sauna zerlegt werden, weil die Wärmebildkamera weitere Glutnester unter der Holzverkleidung zum Vorschein kommen ließ.