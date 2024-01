Ein Einfamilienhaus im Elmsteiner Ortsteil Harzofen ist am Sonntag völlig ausgebrannt. Der Bewohner konnte sich ins Freie retten und wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte nicht nur mit den Flammen, sondern mit einer zusätzlichen Schwierigkeit zu kämpfen.

Die Rauchsäule war am Sonntagnachmittag schon von weitem zu sehen, als die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr im Elmsteiner Ortsteil Harzofen ankam. In ersten Meldungen hatte es geheißen, dass das Naturfreundehaus in Flammen stehe. Es war jedoch ein Einfamilienhaus im rückwärtigen Bereich, das brannte. Feuerwehrsprecher Björn Bürger hatte am Sonntagabend von einem Ferienhaus gesprochen. „Auch das war nicht zutreffend“, erklärte er am Montag. In dem Gebiet gebe es Ferienhäuser, doch das betroffene Haus sei dauerhaft bewohnt gewesen.

Die Wehrleute hätten schnell festgestellt, dass sich entgegen der ersten Alarmmeldung keine Menschen mehr im Gebäude aufhielten. Der Bewohner des Hauses habe sich ins Freie retten können, die Feuerwehrleute kümmerten sich um ihn, bis der Rettungsdienst eintraf. Nach einer ersten Untersuchung konnte sein Sohn die Betreuung übernehmen.

Wasserversorgung reichte nicht

Die Feuerwehr ging zeitweise mit vier so genannten C-Rohren gegen die Flammen vor. Da sich herausstellte, dass die Wasserversorgung im Bereich des Naturfreundehauses nicht ausreichte, wurde in der Bahnhofstraße in Elmstein eine Wasserentnahmestelle eingerichtet und das Löschwasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle transportiert.

Das Haus ist jetzt unbewohnbar. Foto: feuerwehr

Große Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften nach Angaben von Feuerwehrsprecher Björn Bürger die Suche nach Unterflurhydranten zur Löschwasserversorgung. Wegen des Schnees, der noch auf den Straßen lag, waren die Unterflurhydranten verdeckt. In der Regel gebe es in der Nähe von Hydranten ein sogenanntes „Hydrantenschild“, auf dem die Entfernung zum nächstgelegenen Hydranten abgelesen werden kann. „Es gibt dort nachweislich Hydranten, aber die Schilder fehlen“, erklärte Bürger. Der Feuerwehrsprecher betont: Sollte bekannt sein, wo sich ein solcher Hydrant befindet, sollte darauf geachtet werden, dass dieser nicht mit Schnee bedeckt und nicht zugeparkt ist.

Brandursache noch unklar

Laut Bürger handelte es sich bei dem Gebäude um ein Holzhaus. Es sei komplett ausgebrannt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit 50.000 Euro. Eine Gefahr, dass die Flammen auf weitere Häuser übergreifen, bestand laut Feuerwehr nicht, da der Abstand zu groß sei. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Laut Polizei soll es am Mittwoch eine Begehung der Brandruine geben. Beteiligt an dem Feuerwehreinsatz waren Einheiten aus Elmstein, Iggelbach, Esthal und Lambrecht, mit dem Rettungsdienst rund 45 Leute, wie Bürger berichtete.