Der Herbst ist auch die Haupterntezeit im Wald. Dass Bäume eingeschlagen werden, sehen viele Menschen aber mit Sorge. Dem will Förster Jens Bramenkamp entgegenwirken. Und er hat auch einen Tipp in Sachen Brennholz.

Wenn die Blätter sich verfärben und die Bäume in den Winterschlaf fallen, beginnt die Haupterntezeit im Stadtwald Neustadt. „Trotz und gerade wegen der klimawandelbedingten Ausfälle bei einigen Baumarten werden Waldbestände durchforstet und Holz geerntet. Der Beginn der Vegetationsruhe ist der Startschuss für die Holzernte im Laub- und Nadelwald“, erklärt der Neustadter Förster Jens Bramenkamp vom Revier Hohe Loog.

Aber warum wird in Zeiten des Klimawandels und hohem Stress für die Bäume überhaupt Holz eingeschlagen? „Tatsächlich bereiten uns einige Baumarten Sorgen. Insbesondere Buchen, Fichten, Kiefern oder Eschen haben unter den hohen Temperaturen und dem Wassermangel im Sommer gelitten.“ Neustadts Förster müssen inzwischen zahlreiche tote Bäume entfernen, allein schon, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Uneinheitlicher Holzmarkt

„Sollten größere Freiflächen entstehen, was zum Glück bisher nur selten der Fall ist, werden wir alle Formen der Waldverjüngung nutzen. Dazu gehören die natürliche Verjüngung mit eigenen Samen der verbleibenden Bäume, die Saat und die Pflanzung. Unser Ziel ist es, breit aufgestellt zu sein und möglichst viele verschiedene Baumarten im Wald zu etablieren“, beschreibt Bramenkamp das Vorgehen.

Die Wirtschaftlichkeit spielt ebenfalls eine Rolle. Es werde selbstverständlich am Markt orientiert Holz geerntet, erklärt der Revierleiter. Doch dieser sei uneinheitlich: Während einige Sortimente sehr gut bezahlt seien, fänden andere aktuell keinen Absatz. Aufgrund der Energiekrise sei die Nachfrage nach Brennholz auch im Stadtwald sehr hoch und kaum zu befriedigen. „Viele Bürger hamstern leider Holz, obwohl sie noch ausreichend Holz vorrätig haben. Es wird weiter Holz eingeschlagen, auch die kommenden Jahre, daher besteht zu übertriebenen Panikkäufen kein Anlass, das treibt nur die Preise hoch und verknappt das Angebot“, sagt Bramenkamp.

Gebot der Nachhaltigkeit

Die Förster bitten daher, nur so viel Holz zu ordern, wie auch tatsächlich in einem Jahr verbraucht wird. Das Gebot der Nachhaltigkeit sorge dafür, dass nur so viel Holz eingeschlagen werde, wie auch von Natur aus nachwachse. „Wir bleiben beim Holzeinschlag in Neustadt deutlich unter der Menge, die zuwächst. Damit ist sogar eine Zunahme der Holzvorräte im Stadtwald gewährleistet“, sagt Bramenkamp.

Für die Forstleute ist zudem wichtig, dass ausreichend Holz in die stoffliche Verwertung geht. So werde zum Beispiel das gespeicherte CO 2 lange im Bereich Möbel oder Holzbau gebunden, was das Klima entlasten könne.

Klimafitte Wälder als Ziel

Das Hauptziel sei aber ganz eindeutig, klimastabile, zukunftsfähige, standortgerechte, gemischte und gesunde Waldbestände zu erhalten und entstehen zu lassen. Bramenkamp: „Das kann uns nur gelingen, wenn wir auch weiterhin Platz und ausreichend Licht für die nächste Waldgeneration schaffen. Das Fällen von überzähligen, schlecht veranlagten oder gar kranken Bäumen ist daher unerlässlich.“ Die verbleibenden wertvollen Bäume erhalten dadurch zum Beispiel mehr Licht und Raum, um weiter zu wachsen. In den neuen Lücken könnten Sämlinge aufgehen und so „den Wald von morgen“ mit einem höheren Laubholzanteil bilden.

Auch die strengen FSC-Richtlinien, nach denen der Stadtwald seit 20 Jahren zertifiziert ist, würden selbstverständlich beachtet. „Die forstlichen Herausforderungen um klimafitte Wälder zu schaffen sind hoch“, sagt Bramenkamp und fügt an: „Aber wir werden alles dafür tun, und die winterliche Holzernte gehört dazu.“

Sperrungen beachten

Wie in jedem Jahr bittet die städtische Forstverwaltung darum, während der Holzernte die notwendigen Absperrungen sowie mögliche Wegesperrungen zu beachten. Bramenkamp verspricht, so zügig wie möglich zu arbeiten, sodass die Wege schnell wieder freigegeben werden könnten. Wetterbedingte Spuren und Folgen des Holzeinschlags sollen im Frühjahr 2023 beseitigt werden.