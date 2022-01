Zum internationalen Holocaust-Gedenktag am Donnerstag treffen sich Vorstandsmitglieder des Vereins „Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt“ um 18 Uhr auf dem Marktplatz zu einer Mahnwache. Vorsitzender Kurt Werner: „Dieses stille Gedenken soll dazu dienen, diesen wichtigen Tag in der Gedenk- und Erinnerungskultur trotz der derzeitigen Pandemielage nicht einfach verstreichen zu lassen. Der Verein hofft, im nächsten Jahr wieder eine Großveranstaltung mit Begleitprogramm zu diesem wichtigen Datum organisieren zu können.“ Vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Der Neustadter Verein setzt sich seit 2009 für das Gedenken der Opfer und wider das Vergessen der Gräueltaten der Nationalsozialisten ein. Weitere Gedenk-Aktionen sind in Schulen geplant. Am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium gibt es Plakate und Kerzen im Treppenhaus. Am Leibniz-Gymnasium wird mit Plakaten mit Motiven von Stolpersteinen und Kerzen im Treppenhaus an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Im Käthe-Kollwitz-Gymnasium wird ebenfalls mit Plakaten und Kerzen erinnert. Außerdem wird ein selbst gemachtes Video gezeigt. In der Realschule plus im Böbig gestalten Schüler der zehnten Klasse mit Plakaten und Kerzen eine Erinnerungsstunde in der Pausenhalle.