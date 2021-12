Im Frühjahr 2025 will Plopsa einen Wasserpark im Holiday Park eröffnen. Zahlreiche Attraktionen auf 11.000 Quadratmetern sind in dem Spaßbad geplant, das 18 bis 20 Millionen Euro kosten soll. Für den Bau eines eigenen Wasserparks entschied sich das Unternehmen, nachdem der Haßlocher Gemeinderat Mitte Dezember beschlossen hatte, den bestehenden Badepark weitgehend neu zu errichten. Damit war die Variante einer Kooperation mit Plopsa vom Tisch. Mit dem Spaßbad und dem geplanten Hotel will der Holiday Park ein Mehrtagesziel für Besucher werden. Hier lesen Sie mehr.