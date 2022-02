Der Holiday Park lädt für 4. März zur „Job-Party“ ein. In der Sommersaison, die am 2. April beginnt, würden über 500 Mitarbeiter in den Bereichen Gastronomie, Fahrattraktionen und den Kundenservice gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Bei der „Job Party“ könnten Interessierte sich bei Snacks und Achterbahnfahrten mit dem Arbeitsumfeld vertraut machen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitern des Parks zu unterhalten und sich über die offenen Stellen im Park zu informieren. Arbeitsverträge können direkt vor Ort unterschrieben und mit nach Hause genommen werden. Bewerber müssten keine großen Erfahrungen mitbringen, betont Bernd Beitz, der Betriebsleiter des Parks. Jeder werde von erfahrenen Mitarbeitern eingearbeitet. Neben Saisonkräften in Voll- und Teilzeit würden Aushilfen gesucht, beispielsweise Schüler, Studenten, Hausfrauen und Rentner. Die „Job-Party“ beginnt um 10 Uhr im Holiday Indoor. Ein kostenloser Bustransfer fährt um 9.45 Uhr vom Bahnhof Haßloch zum Holiday Park. Ein Rücktransfer zum Bahnhof werde ebenfalls garantiert. Bewerber, die mit dem Auto kommen, können kostenlos auf dem Verwaltungsparkplatz des Holiday Parks parken. Anmeldung für die „Job-Party“ ist online (über www.holidaypark.de/jobparty) oder per WhatsApp (Telefon 06324/5993117) möglich. Es ist aber auch möglich, einfach spontan zu kommen. Auch eine Bewerbung per Mail ist möglich, an jobs@holidaypark.de.