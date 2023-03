Offiziell beginnt die Saison im Holiday Park erst am 1. April. Aber schon beim inoffiziellen Start am Samstag für Inhaber von Jahres- und Bürgerkarten war einiges los. Publikumsmagnet war der für 3,5 Millionen Euro gebaute neue Wasserspielplatz „Super Wings“, der wegen der aktuellen Temperaturen aber noch nicht in Betrieb ist. Was die Besucher des Holiday Parks daneben in der kommenden Saison erwarten dürfen. Hier lesen Sie mehr.