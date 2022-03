Der Holiday Park hofft nach zwei coronabedingt eingetrübten Jahren auf eine „normale Saison“ 2022. Am 3. April öffnet der Freizeitpark in Haßloch wieder. Bereits einen Tag zuvor dürfen die Inhaber einer Jahreskarte oder einer Bürgerkarte beim „Saison-Kick-off“ exklusiv in den Park. In der Sommersaison, die bis 1. November dauert, stehen nach den Worten von Bernd Beitz, Director Germany der Plopsa Gruppe, „vor allem neue Events und Shows“ im Mittelpunkt. Neben den Publikumsmagneten „Summernights“ und „Halloween Fright Nights“ sind unter anderem ein „Jurassic Weekend“, „Magic Bubble Nights“ und eine tägliche „Paw Patrol Mini Show“ in den Sommerferien geplant. Hier lesen Sie mehr.