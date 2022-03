Der Holiday Park in Haßloch startet am Sonntag in die Sommersaison. Betreiber Plopsa hat aber schon einmal verraten, was in den nächsten Jahren geplant ist. So sollen neben einem Hotel und einen Wasserpark der „Tomorrowland“-Bereich entstehen. Und bereits kommendes Jahr sollen kleine Wasserratten auf ihre Kosten kommen.