Mit zwei von drei geplanten Attraktionen ist der neue „Blinky Bill“-Themenbereich im Holiday Park gestartet. Betreiber Plopsa hat dafür rund 2,8 Millionen Euro investiert. Die Bauphase dauert aber noch an.

Ein grasgrüner Papagei und ein quirliger Koala in roter Hose begrüßen am Samstagmorgen die Besucher am Eingang im Holiday Park. Parkmaskottchen „Holly“ würde sich vermutlich gar nicht mal so übel bei seinem neuen Kumpel „Blinky Bill“ im australischen Regenwald machen: Dessen neuer, rund 2,8 Millionen Euro teurer Themenbereich „Greenville“ hat, passend zum Beginn der Sommerferien, seit wenigen Tagen geöffnet. Und mit zwei von drei geplanten Attraktionen hat er schon Fahrspaß zu bieten.

In nur wenigen Monaten Bauzeit hat das Mini-Australien-Outback zwischen dem beeindruckenden Schienenverlauf der beliebten Achterbahn „Expedition GeForce“ sozusagen Wurzeln geschlagen: Ein schwunghaftes Seifenkistenrennen und ein schiffschaukelähnlicher Kleinbus laden zu lustigen Touren ein. Koala „Blinky Bill“ – vielen bekannt aus der gleichnamigen australischen Zeichentrickserie der 1990er-Jahre, die später einen modernen Animationsableger bekommen hat – ist der Protagonist im Regenwald. Damit reiht der tierische Abenteurer mit den großen Ohren sich neben anderen Charakteren wie „Wickie“, „Biene Maja“, „Tabaluga“ oder „Heidi“ in die große Figurenfamilie der Studio 100 Media GmbH ein, deren Themenparksparte das belgische Unternehmen Plopsa ist. Dieses ist seit 2010 Betreiber des Holiday Parks.

Acht Wagen in Holzoptik

Schon zieht es die ersten Wagemutigen zu „Blinkys Seifenkisten“: Acht Wagen in Holzoptik werden auf einer Fahrplatte mit Kettenantrieb bewegt – die großen Reifen sind nur Deko. Immer zwei Kinder pro Wagen – oder ein Kind mit einer erwachsenen Begleitperson – dürfen ihre Runden gemeinsam drehen. Der Clou dabei wartet in den Kurven, verrät Marketingmitarbeiter Jan Tonhauser: „Da wird es beim Speed Turn schneller, man rutscht in der Kurve etwas auf dem Sitz hin und her, was viel Spaß macht.“

Nach nur einer Woche kann der Park darum auch schon das so genannte Soft Opening abhaken, eine Einführungsphase, in der die Parkmitarbeiter schauen können, ob im laufenden Betrieb alles reibungslos klappt, oder wo noch Verbesserungen nötig sind. „Die Vorgehensweise hat sich bewährt“, erklärt Tonhauser, „aber alles hat ohne Störung funktioniert.“

Wer die lustigen Runden in der Seifenkiste gut fand, kann sich gleich zur benachbarten Bustour aufmachen: Im fliegenden „Greenville-Bus“ dürfen Passagiere ab 90 Zentimetern Körpergröße mit Begleitung, ab 1,20 Metern auch allein, mitschaukeln. Genau wie das Seifenkistenrennen stammt die Attraktion vom italienischen Hersteller Zamperla Rides, mit dem der Park „oft, gern und sehr zuverlässig“ zusammenarbeitet, wie Jan Tonhauser erläutert.

Ganz ohne Überschläge

Am detailreichen „Greenville-Bus“ an einer etwas erhöhten Stahlkonstruktion gibt es zwei uhrzeigerähnliche „Schienen“, an denen er befestigt ist und vor- oder zurückgeschwungen wird. Aber ganz familienfreundlich – ohne Überschläge. Beim Bus haben die Mitarbeiter im Soft Opening laut Tonhauser festgestellt, dass es praktikabler ist, nach Fahrtende zuerst die Türen und dann die Bügel zu öffnen anstatt umgekehrt. Zuvor seien einige Besucher schnell aufgesprungen, um schon an den Türen zu rütteln.

Vorerst noch bleibt das Gestell mit einer bunt bedruckten Plane verkleidet, wo per Hinweis „Under Construction“ und Blinkys Pfotenabdruck sowie auf typisch australischen Hinweisschildern vermeldet wird, dass die Bauphase noch andauert. „Hier soll eine schöne Kunstfelskonstruktion folgen“, so Tonhauser. Auch echte Bepflanzung für mehr Outback-Atmosphäre soll „Greenville“ bis 2025 bereichern, während die Licht- und Tonanlage bereits modernisiert und erweitert wurde. Der vorhandene Imbissbereich, der zuvor dem GeForce „Base Camp“ zugeordnet war, soll „optisch noch angepasst werden“.

Ein echtes Original

Übrigens ist Koala „Blinky Bill“ jetzt schon ein echtes Original bei Plopsa: Noch in keinem anderen Park ist er bislang mit eigenem Bereich vertreten – nur in Haßloch. Ähnliche Fahrten gibt es laut Tonhauser zwar auch im belgischen Plopsaland De Panne und in der Plopsa Station Antwerpen, jedoch mit komplett anderen Themen.

Im Frühjahr 2025, so plant der Park, soll auch das dritte und größte Fahrgeschäft des neuen Bereichs fertig werden. Eine safariartige Jeep-Tour vom Familienunternehmen Metallbau Emmeln aus Niedersachsen wird installiert, bei der die Besucher das Gefühl haben werden, selbst mitlenken zu dürfen.