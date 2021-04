Der Holiday Park muss seine Saisoneröffnung wegen des Corona-Lockdowns weiter verschieben. Zum 27. März war der Start mit dem neuen Themenbereich „Wickieland“ geplant, in den Parkbetreiber Plopsa zwölf Millionen Euro investiert hat. Nun bleibt der Freizeitpark in Haßloch noch bis mindestens 18. April geschlossen. Verwaltungsleiter Bernd Beitz hofft aber auf einen Saisonstart noch im Frühjahr. Die Vorbereitungen seien so weit abgeschlossen, dass bei einer Lockerung ein Vorlauf von nur fünf Arbeitstagen ausreiche, um öffnen zu können. Erneut wird die Gültigkeit bereits gekaufter Karten verlängert: bei Einzelkarten bis mindestens Ende Juni, bei Jahreskarten wird die Gültigkeit ab dem Wiedereröffnungsdatum automatisch um die Anzahl der Tage verlängert, an denen der Park geschlossen wurde. Hier lesen Sie mehr dazu.