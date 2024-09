Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, ist der Holiday Park ein Ziel für alle Auto- und Achterbahnfans. Unter dem Motto „Cars & Coasters“ präsentiert der Park eine Ausstellung mit 150 ausgewählten Fahrzeugen und „seltenen Exoten“, wie die Veranstalter versprechen. Mitten zwischen den Achterbahnen, der Biene Maja und den Familienattraktionen des Parks werden die glänzenden Karosserien der automobilen Schätze in Szene gesetzt. Besucher können sich auf zwei Tage voller PS, blitzender Chromteile und dem Sound kraftvoller Motoren freuen. „Cars & Coasters“ bietet eine Gelegenheit, „automobile Geschichte hautnah zu erleben und gleichzeitig den Nervenkitzel der Park-Attraktionen zu genießen“, so die Ankündigung. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Vorführungen, Interviews sowie ein Meet and Greet mit den Garage Brothers, bekannt aus „Grip – Das Motormagazin“. Am Sky Fly gibt es für die Besucher eine Demo Car Show mit Fahrzeugen, mit krassem Sound und Bass.