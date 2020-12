Für Kochmuffel sind Gastronomen dieses Weihnachtsfest – und vielleicht ja auch darüber hinaus – der größte Glücksfall. Denn statt selbst Stunden in der Küche stehen zu müssen, können sie sich auf jene Restaurants verlassen, die an den Feiertagen einen Liefer- und Abholdienst, teilweise sogar für mehrgängige Menüs, anbieten. Das gilt natürlich auch für jene, die durchaus gerne selbst kochen, aber sich mal etwas gönnen und die örtliche Gastronomie unterstützen wollen.

Für die Gastronomen wiederum ist der Service zumindest ein kleiner Lichtblick während des anhaltenden Shutdowns. Zwar verdienen sie damit nicht das große Geld, aber – so sehen es auch Marta und Dac Cuong Nguyen vom Restaurant Drei Engel in Winzingen – es ist eine kleine Möglichkeit, Kontakt zu ihren Gästen zu halten. „Wir lassen unsere Gäste nicht im Stich“, betont Marta Nguyen. So, wie die Kunden auch sie während des ersten Lockdowns nicht im Stich gelassen hätten, wofür ihre Familie sehr dankbar sei.

Noch Gänsekeulen zu haben

An Weihnachten heißt es dann durcharbeiten, bis auf Heiligabend, der ist der Familie vorbehalten, und das Restaurant bleibt geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtstag gibt es dann eine reduzierte Karte: Alles, was während Corona nicht so gut ging sowie schnell verderbliche Waren wurden aussortiert. Von 11.30 Uhr bis abends können Hungrige von Rieslingcremesuppe über Entrecôte bis Zanderfilet Gerichte bestellen und im Restaurant abholen. Für die Gänsekeule war der „Anmeldeschluss“ bereits am 15. Dezember. „Aber weil es auch danach noch Bestellungen gab, halten wir vorsichtshalber zehn Portionen mehr bereit, die noch reserviert werden können“, so Nguyen.

Auch die Restaurants, die an Weihnachten nicht geöffnet haben, sowie Einzelhändler und Kulturschaffende freuen sich in den Weihnachtstagen über Unterstützung in Form von gekauften Gutscheinen. So haben die Willkomm-Gemeinschaft und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft kürzlich die Gutschein-Aktion zammehalde.neustadt.eu reaktiviert und auf der Internetseite aufgelistet, wer sich beteiligt. Wer eine Kopie der Bestätigungsmail für den Gutschein bei der Willkomm abgibt, nimmt an bis zu drei Verlosungen teil. Kontakt: Willkomm, Ludwigstraße 1, 67433 Neustadt oder per E-Mail an info@willkomm-neustadt.de.