Ein Neustadter hat am späten Samstagabend einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde die Inspektion kurz nach 23 Uhr darüber informiert, dass ein betrunkener 25-Jähriger in seinen Ford in Esthal gestiegen und Richtung Frankeneck losgefahren sei. Wenig später fanden die Polizisten das Auto: Es stand nach einem Unfall im Bereich Erfenstein im Graben. Polizei und Feuerwehr zufolge kam das Auto in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter, durchbrach einen Zaun, durchquerte einen Bachlauf und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Es musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Auto sowie am Zaun entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde auch ein Alkoholtest gemacht: Dieser ergab 1,93 Promille. Bei der Aufnahme aller Daten griff der 25-Jährige die Polizisten an und leistete später während der Entnahme der Blutprobe im Krankenhaus Widerstand. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Auch die Feuerwehren Esthal, Frankeneck und Lambrecht waren ab kurz vor Mitternacht rund um die Unfallstelle auf der L499 im Einsatz. Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und sorgen für den Brandschutz. Per Kran wurde das Unfallauto geborgen.