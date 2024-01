Ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Rennbahnstraße entstanden. Wie die Polizeiinspektion Haßloch mitteilt, verlor ein 74-jähriger Autofahrer aus Haßloch aufgrund eines medizinischen Vorfalls kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit mehreren, am Fahrbahnrand geparkten Autos zusammen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Anschluss ärztlich versorgt.