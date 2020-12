Ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstand am Mittwoch um kurz vor acht Uhr beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge auf der L 532 zwischen Haßloch und Mußbach. Eine Fahrerin war in Richtung Neustadt unterwegs, als ihr in Höhe der Pfalzmühle die Vorfahrt genommen wurde. Eine 57-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim bog dabei von einem Feldweg nach links auf die Landstraße ein, so die Polizei. Bei dem Zusammenprall wurden beide Frauen leicht verletzt, die Autos stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch war im Einsatz, weil Betriebsstoffe ausliefen.