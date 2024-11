Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Industriestraße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, streifte der Unfallverursacher vermutlich beim Vorbeifahren einen silbernen Toyota, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand demnach ein größerer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321 8540 zu melden.