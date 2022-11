Die ehemalige Pfälzischen Weinprinzessinnen Katharina Weisbrodt und Laura Wessa bauen sich einen Nebenerwerb auf. Dabei geht es natürlich um Wein. Mit dem Start sind sie zufrieden.

Den Titel der Pfälzischen Weinprinzessin haben Laura Wessa (Bockenheim) und Katharina Weisbrodt (Deidesheim) nach dem Ende ihrer Amtszeit abgeben müssen. Die Leidenschaft für den edlen Rebensaft ist jedoch geblieben. Nun haben die beiden Freundinnen einen eigenen Onlineshop unter dem Namen „Wonderwine“ ins Leben gerufen. Am Sonntag haben sie ihr Unternehmen im Café Ideal im Bockenheimer Haus der Deutschen Weinstraße erstmals präsentiert. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, zog Katharina Weisbrodt am Mittwoch Bilanz. Es seien viele Bockenheimer und viele Deidesheimer gekommen – und keineswegs nur Freunde der beiden.

Das Besondere an ihrem Konzept sei, dass die Kunden den Wein verschiedener Pfälzer Weingüter nach Belieben kombinieren können, erklärt Weisbrodt. So habe der Kunde die Chance, die Produkte verschiedener Winzer zu probieren und „damit die Vielfalt der Pfalz kennenzulernen“. Acht Winzer mit 30 Produkten konnten die beiden Frauen für ihren Onlineshop bereits gewinnen.

Geplant sei außerdem, Themenboxen zu bestimmten Anlässen und auch Events anzubieten, ergänzt Laura Wessa: „Beispielsweise können uns Kunden für einen Geburtstag buchen, auf dem wir Weine vorstellen und mit den Gästen verkosten.“ Auch Abonnements sollen angeboten. Kunden könnten dann beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Paketen pro Jahr bestellen. Das Ziel der beiden jungen Frauen ist es, nahe an den Winzern aber auch an den Verbrauchern dran zu sein. Ihr Angebot richte sich in erster Linie an Kunden, die Weine ausprobieren wollen, verdeutlicht Weisbrodt.

Konkrete Zukunftspläne

Für die Zukunft haben die beiden ehemaligen Weinhoheiten schon weitere Ideen: Zu einem späteren Zeitpunkt sei denkbar, zusätzliche Anbaugebiete ins Sortiment aufzunehmen. Aus logistischen und organisatorischen Gründen hätten sie entschieden, sich zunächst auf ihre Heimatregion zu beschränken, betont Wessa: „Ideen und Gespräche gibt es schon. Aber wir wollen alles Schritt für Schritt angehen.“ Schließlich müsse „Wonderwine“ ja mit dem Haupterwerb der beiden Gründerinnen vereinbar sein. Wessa ist im Gesundheitswesen tätig, Weisbrodt arbeitet im Forst Weingut Mosbacher, unter anderem organisiert dort Weinproben. „Wer weiß, vielleicht versenden wir ja auch irgendwann mal Weine ins Ausland“, blickt Laura Wessa in die Zukunft.

Die Idee zu dem Unternehmen wurde im vergangenen Jahr auf einem Weinfest geboren. „Ich sagte damals, dass es schön wäre, in der Weinbranche etwas Eigenes zu haben. Katharina war sofort dabei. Was nur so als Schnapsidee begann, haben wir dann weitergesponnen.“

Den Grundstein dafür, irgendwann vielleicht auch von internationalen Weinfans wahrgenommen zu werden, haben die Freundinnen schon mit dem englischsprachigen Namen „Wonderwine“ (zu Deutsch etwa: Wunderwein) gelegt. Durch die beiden W’s im Shopnamen wollten sie aber auch eine Anspielung auf die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen schaffen. „Und: Für uns ist Wein ein wundervolles Produkt. Unter ,Wonderwine‘ kann sich bestimmt auch im Ausland jeder etwas vorstellen.“

Von einem besonderen Service profitieren Kunden in der Verbandsgemeinde Deidesheim. „Da liefern wir den Wein persönlich aus“, erklärt Katharina Weisbrodt. Ansonsten wird er versandt.

Info

Der Online-Shop ist zu erreichen unter www.wonderwine.de.