Mehrere Hoheiten haben sich am Sonntagnachmittag auf der Haardt getroffen. Die Idee zu dieser illustren Runde hatten Clara Beyer und Julien Schmidt, Haardter Weinprinzessin und Haardter Herzog. „Wir haben die Weinhoheiten aus den umliegenden Orten eingeladen, damit wir uns in Ruhe mal unterhalten und als Gruppe zusammenwachsen können“, erläutert Beyer die Idee. Und damit das Zusammenkommen auch Spaß macht, gab es nicht einfach nur ein Treffen in einem Raum. Nein, Beyer und Schmidt hatten den Haardter Dorfplatz als Treffpunkt ausgewählt. Und weil Hoheiten immer im Dienst sind, gab es rund um die Gespräche natürlich eine Weinprobe mit Produkten von Haardter Winzern.