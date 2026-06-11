Seit 2017 kümmert sich die Engagierte Jugend Neustadt (EJN) als eingetragener Verein um interessante Angebote für junge Leute bis 27 Jahre. Im Jugendhilfeausschuss haben Johann Dreyer und Dorothea Oberlinger von der EJN über die aktuelle Entwicklung informiert. Ihren Angaben zufolge zählt der Verein derzeit 93 Mitglieder – darunter sind 30 Fördermitglieder und 30 sehr aktive. Die EJN betreibt in Eigenregie das Jugendzentrum in der Gerichtstraße. Für die Räume zahlt die Gruppe eine Monatsmiete von 200 Euro an die Stadt. Über den Stadtrat gibt es zudem eine monatliche städtische Förderung von 500 Euro für die EJN-Arbeit.

Dreyer und Oberlinger verwiesen auf das Programm, das zum Teil wöchentlich Angebote wie offene Treffen, einen Techniktreff sowie Vorträge und auch Ferienangebote vorsieht. Beide betonten, dass vor allem die auf 300 Euro im Monat angestiegenen Nebenkosten eine Belastung seien. Daher würde man sich über weitere Unterstützung freuen. Wer über 27 Jahre alt sei, könne die EJN als Fördermitglied unterstützen. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro. Wer wolle, dürfe mehr spenden. Mehrere Vertreter des Jugendhilfeausschusses lobten die Jugendlichen für ihr Engagement und ihr Angebot für andere junge Neustadter. Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) betonte mit Blick auf die schwierige Haushaltslage, dass es „keine Selbstverständlichkeit“ mehr sei, dass die Stadt Vereine fördern könne. Man werde sich aber solange wie möglich um diese Unterstützung bemühen.