Der Pfälzerwald-Verein Hambach und das Ärztenetz Neustadt bieten erneut Booster-Impfungen auf der Hohe Loog an. Diesmal sind 360 Termine, verteilt auf drei Tage, zu vergeben. Geimpft wird am Sonntag, 2. Januar, sowie am Wochenende 8. und 9. Januar, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Im Einsatz ist dann ausschließlich der Impfstoff von Moderna, sodass sich nur Menschen über 30 Jahre boostern lassen können. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, sie ist ab sofort, aber nur über dieses Internetportal möglich: https://pwv-hambach.de/booster/ oder https://www.etermin.net/Hohe-Loog-Booster.

Bei der ersten Aktion am vergangenen Wochenende waren die 200 Termine binnen weniger Stunden ausgebucht. Die Reaktion der Teilnehmer war laut Verein überaus positiv, eine Warteschlange konnte durch das Anmeldesystem vermieden werden. Die Impfstation bei den Januar-Terminen wird erneut im Basecamp neben dem Hohe-Loog-Haus eingerichtet. Mit dem Eintrag im Impfausweis kann sich der Geimpfte später das digitale Zertifikat in Apotheken und Arztpraxen ausstellen lassen.

Das 619 Meter hoch gelegene Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen: ab dem Parkplatz Hambacher Schloss in etwa einer Stunde, ab dem Parkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße in etwa 30 Minuten.