Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr kommt es am Samstag, 3. August, zu einer Neuauflage des großen Wald-Skatturniers des Pfälzerwald-Vereins Hambach auf der Hohen Loog. Die Skat-Regeln sollte man beherrschen, aber man muss kein Profi sein, um dabei zu sein. Das nette Zusammensein mit schönem Blick in die Ebene steht bei diesem Wald-Skatturnier im Vordergrund, teil der Verein mit. Auf den Sieger wartet der Wanderpokal.

Das Hohe-Loog-Skatturnier startet am Samstag, 3. August, um 10 Uhr, Ende ist spätestens um 18 Uhr. Maximal 65 Teilnehmer können an 3er- oder 4er-Tischen (bei gutem Wetter im Freien, bei schlechtem im Hohe-Loog-Haus) mitmachen, die Plätze werden ausgelost. Gespielt werden zwei Runden, ein Startgeld ist nicht fällig. Es gibt Preise für die Plätze eins bis drei und einen Trostpreis fürs Schlusslicht. Gespielt wird nach der „Internationalen Skatordnung“. Anmeldung bis 25. Juli per E-Mail: thomas.franck@pwv-hambach.de.