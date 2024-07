Seit über 20 Jahren ist Michael Konrad den Geheimnissen des Pfälzischen auf der Spur. Bei einer Lesung im Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach zeigt der Autor am Samstag, 6. Juli, was er dabei alles entdeckt hat. Der RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Michael Konrad macht mit seinen hintergründigen Betrachtungen immer wieder aufs Neue Lust auf den Dialekt. Seine Serie „Saach blooß“ klärt seit 2002 auf so vergnügliche wie tiefschürfende Weise echte Existenzfragen unseres Pfalz-Gebabbels: Oder kennen Sie den Hilbert, die Retsch und den Dibbelschisser? Haben Sie Erfahrungen mit „em Kerl wie die Erl“ oder wissen Sie, ob der Tischnachbar gerade bebbert, knoddert, mosert oder befft? Bei der Lesung im Hohe-Loog-Haus wird Konrad quasi von ganz oben – aus 619 Meter Höhe – auf solche Fragen blicken und Antworten geben. Auch in seiner wöchentlichen Kolumne „Ich mään jo blooß“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG lotet er bis zur Schmerzgrenze das Potenzial seines Dialekts aus. Die Lesung mit Autor und Redakteur Michael Konrad im Hohe-Loog-Haus am Samstag, 6. Juli, beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ende geht der Hut herum.