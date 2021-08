Mit einem gut besuchten Waldfest hat der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach am Wochenende ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Sein Hohe-Loog-Haus besteht seit hundert Jahren. Bei bestem Wetter sorgten am Samstag die Pfälzer Hüttenmusiker Hoinz Illner, Gerhard Kief und Hannes Hindel sowie anschließend die Uffbasse Palzbänd um Ede Eber-Huber für musikalisches Lokalkolorit. Am Sonntag spielte dann die Kolpingkapelle Hambach auf – allerdings nur eine Stunde lang, dann kam der große Regen.

1921 sei die Hütte mit kleiner Küche und ganz kleinem Schankraum eröffnet worden, sagte der Hambacher PWV-Vorsitzende Peter Saling. Über die Jahre sei das Haus mehrfach erweitert worden: „So haben wir die Hohe-Loog-Hütte immer weiter nach vorne gebracht und zu dem beliebten Wanderziel gemacht.“ Erstmals von der Besuchern erworben werden konnte beim Waldfest ein neues T-Shirt mit dem Jubiläumslogo.