Das Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach ist in den rheinland-pfälzischen Sommerferien vom 13. Juli bis 25. August täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Elf verschiedene Hüttendienst-Teams sorgen dafür, dass die Wanderer im Loog-Sommer stets mit Pfälzer Spezialitäten und Getränken versorgt werden. „Gerade in den Sommerferien, wo viele ihren Urlaub bei uns in der schönen Pfalz verbringen, wollen wir diesen Service bieten“, sagt der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Hambach, Peter Saling.

Jeden Dienstag in der Ferien gibt es obendrein Musik auf der Hohen Loog. Jeweils von 12.30 bis 15.30 Uhr spielt der Neustadter Musiker Ede Eber-Huber unter dem Motto „Z’samme Singe“, was sich die Gäste aus seinem 111 Titel umfassenden Song-Buch wünschen. Das 619 Meter hoch gelegene Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen: ab dem Parkplatz Hambacher Schloss in etwa einer Stunde, ab dem Parkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße in rund 30 Minuten (Info: www.pwv-hambach.de).