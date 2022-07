Das Hohe-Loge-Haus des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach hat in den Sommerferien täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hat der PWV informiert. Zehn verschiedene Hüttendienst-Teams sind vom 23. Juli bis zum 4. September im Einsatz. „Gerade in den Sommerferien, wo viele ihren Urlaub bei uns in der schönen Pfalz verbringen, wollen wir diesen Service bieten“, sagt Vereinsvorsitzender Peter Saling. Über Wandermöglichkeiten rund um das 600 Meter hoch gelegene Hohe-Loog-Haus informiert der PWV auf seiner Homepage: www.pwv-hambach.de.