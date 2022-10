Das Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach ist in den Herbstferien vom 15. Oktober bis zum 2. November täglich ab 10.30 Uhr geöffnet. Acht verschiedene Hüttendienst-Teams sind in dieser Zeit im Einsatz. Musik gibt es in den Ferien auf der Hohen Loog auch: Am Dienstag, 18. Oktober, und am Dienstag, 25. Oktober, singt und spielt Ede Eber-Huber jeweils von 13 bis 15.30 Uhr.