Lieder der Romantik, die im frühen 19. Jahrhundert dem schon damals hektischen Alltag des städtischen Lebens bewusst die Natur als positives, fast paradiesisches Bild entgegensetzte, stehen am kommenden Samstag bei der diesjährigen Hofserenade der Neustadter Stiftskantorei auf dem Programm. Das Motto lautet: „Waldesnacht“.

Zu hören sein werden Werke von Felix Mendelssohn und Johannes Brahms, die dunkle, bedrohliche Seite des Sehnsuchtsorts Wald nicht aussparen. Neben Mendelssohns „Sechs Liedern im Freien zu singen“ (op. 59) erklingen von Brahms das „Abendständchen“ (op. 42), die „Sieben weltlichen Gesänge“ (op. 62) und die „Nachtwache“ (op. 104), die genau diese Befindlichkeiten der Zeit widerspiegeln. Auch die – erfüllte oder enttäuschte – Liebe darf als Leitmotive der Romantik in dem Programm natürlich nicht fehlen.

Die Leitung hat wie gewohnt Bezirkskantor Simon Reichert. Mit dabei ist auch Norbert Dreyer, der den Abend mit Texten, Gedichten und überleitenden Moderationen begleitet. Beim letzten Lied sind auch die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen.

Die Stiftskantorei singt am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr, im Dekanatshof, Landschreibereistraße 8, in Neustadt Lieder der Romantik. Karten (15/8 Euro) gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Auch Wein und Snacks werden geboten. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Stiftskirche verlegt.