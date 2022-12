Die „Ein Funken Hoffnung“-Fahrt von Landwirten und nachgelagerten Unternehmern aus der Vorder- und Südpfalz erregte mit Dutzenden geschmückten Traktoren und Lkw viel Aufsehen. Nun melden die Organisatoren einen Spendenrekord.

Neben der Tour durch die Verbandsgemeinde Edenkoben, Maikammer und Ortsteile Neustadts am 4. Dezember mit knapp 100 geschmückten Traktoren und Lastwagen wurden auch Touren in Speyer und Umland, Weingarten sowie im Bereich Rheinzabern und Bornheim veranstaltet. Und dabei wurden Spenden gesammelt. In diesem Jahr konnten sich die Geburtsstation des Diakonissen Krankenhauses in Speyer und die Lebenshilfe Germersheim über 32.000 Euro freuen – eine Rekordsumme an Spenden, die laut Organisator Reiner Bossert mehr als doppelt so hoch liegt wie im Vorjahr.

Es geht bei dern „Hoffnungsfahrten“ aber nicht nur um Spenden. Die Landwirte wollen auf die schwierigen Produktionsbedingungen für sie als regionale Anbauer aufmerksam machen, und darauf, dass landwirtschaftlichen Familienbetriebe immer wieder mit neue Auflagen zu kämpfen hätten. „Nachhaltigkeit findet auch auf dem Teller statt“, erklärt Bossert, der die Idee für die „Hoffnungsfahren“ vor drei Jahren aus einer deutschlandweiten Protestbewegung heraus entwickelt hat. „Wir wollten positiver wahrgenommen werden und auch den Kindern, die in dieser Corona-Zeit schon sehr auf der Strecke blieben, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Das habe gut geklappt, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Behörden und der Polizei, die die Fahrten in der Vorweihnachtszeit begleiteten.