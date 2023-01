Mit der Veranstaltung für das Einzugsgebiet Mußbach-Gimmeldingen endet am Donnerstag die erste Bürgerworkshop-Serie zur Erstellung des städtischen Hochwasser- und Starkregenvorsorge-Konzepts. Beginn ist um 18 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen.

Wie bei den anderen Workshops werden die Experten aus der Stadtverwaltung sowie des Neustadter Büros IPR-Consult die bisherigen Zwischenergebnisse auf dem Weg zum Hochwasserschutzkonzept vorstellen. Außerdem können Bürger weitere Hinweise geben, welche Aspekte noch berücksichtigt werden sollten. Eine Anmeldung für die zirka zweistündige Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Bürgerworkshops zu den Gebieten Diedesfeld/Hambach, Duttweiler/Geinsheim, Lachen-Speyerdorf, Schöntal/Stadtwald, Haardt/Mußbach, Königsbach/Gimmeldingen und Kernstadt haben bereits stattgefunden.

Bei Rundgängen durch die acht Teileinzugsgebiete wurden im September Hochwasser- und Starkregen-Gefahren vor Ort analysiert. Auch dabei haben sich schon viele Bürger eingebracht. Nach dem Abschluss der seit November laufenden ersten Workshop-Serie wird die Bevölkerung im weiteren Verlauf der Konzepterstellung noch einmal eingeladen. Die zweite Bürgerworkshop-Serie ist laut Stadtverwaltung im Frühjahr vorgesehen. Das Gesamtkonzept soll im Sommer fertig sein. Darin werden dann konkrete Maßnahmen empfohlen, und es wird eine Prioritätenliste erstellt. So muss dann geklärt werden, ob und wie mehr Regenwasser-Rückhalt und gut funktionierende Abflusssysteme möglich sind, wie die Durchlässe von Brücken bei Hochwasser freigehalten und wie hoch der Handlungsbedarf für ein Frühwarnsystem angesehen wird. Ziel der ganzen Arbeiten ist es, die Schäden bei Hochwasser oder starken Gewittern möglichst gering zu halten. Weitere Informationen zum Projekt unter www.neustadt.eu/hochwasser.