Seit Sommer 2022 wird in Neustadt am Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept gearbeitet. Nach Ortsbegehungen und Workshops sind nun in einer weiteren Runde erneut die Bürger gefragt. Laut Stadtverwaltung werden dabei die von einem Ingenieurbüro erarbeiteten Vorschläge präsentiert und es wird auch auf die von den Bürgern bisher eingebrachten Ideen eingegangen. Für die acht Teileinzugsgebiete des Gesamtkonzepts sind jeweils zweistündige Veranstaltungen geplant, bereits an der Reihe waren Gimmeldingen und Königsbach.

Die weiteren Termine stehen jetzt fest, wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat. Für das Gebiet Duttweiler und Geinsheim ist das Montag, 5. Juni, 18 Uhr, in der Ortsverwaltung Geinsheim. Für Hambach und Diedesfeld ist es Dienstag, 20. Juni, Festhalle Diedesfeld, für das Schöntal wurde Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr, Ratssaal im Rathaus, festgelegt, für die Kernstadt Mittwoch, 28. Juni, 18 Uhr, in der Karl-Helfferich-Straße 2 im Besprechungsraum im vierten Obergeschoss. Lachen-Speyerdorf ist für Donnerstag, 29. Juni, 18 Uhr, Alte Turnhalle terminiert, das Gebiet Haardt und nördliche Kernstadt am Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr, im protestantischen Gemeindehaus Haardt.