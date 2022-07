Die Stadt Neustadt will sich auf Starkregen und Hochwasser besser vorbereiten. Bis 2023 soll das Hochwasserschutzkonzept vom Neustadter Ingenieurbüro IPR zusammen mit der Umweltabteilung der Stadt sowie der Öffentlichkeit erarbeitet werden. Um was es dabei genau geht und wie sich Bürger einbringen können, soll am Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr bei der Auftaktveranstaltung im großen Veranstaltungsraum der Berufsbildenden Schule (BBS), Robert-Stolz-Straße 36, erläutert werden. Da die Platzanzahl begrenzt ist, bittet die Stadtverwaltung interessierte Bürger darum, bereits vor 18 Uhr vor Ort zu sein. Wenn alle Plätze belegt seien, könne kein weiterer Einlass mehr erfolgen. An dem Abend sollen erste Zwischenergebnisse der bisherigen Arbeit vorgestellt werden, außerdem ist eine Diskussion geplant.