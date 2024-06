Der Starkregen kurz vor Pfingsten hat einen Neustadter sehr beschäftigt. In der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wollte er deshalb wissen, ob die Stadt eine Sandsackfüllmaschine besitze, damit bei einem Hochwasser möglichst schnell viele Sandsäcke als Schutz für Häuser zur Verfügung stehen. Bürgermeister Stefan Ulrich erläuterte, dass dies aktuell noch nicht der Fall sei. Die Verwaltung habe aber unabhängig von der Bürgeranfrage bereits Angebote eingeholt. „Wir sehen den Bedarf“, so Ulrich. Mit einer Maschine könnten pro Stunde 4600 Sandsäcke befüllt werden, erläuterte Ulrich. In den Tagen vor Pfingsten waren für Neustadt große Regenmengen vorausgesagt worden. Oberbürgermeister Marc Weigel hatte in der Stadtratssitzung Mitte Mai über die Prognosen informiert und gewarnt, dass der Speyerbach stark über die Ufer treten könnte. So schlimm kam es letztlich zum Glück nicht, dennoch hatten Feuerwehr, Polizei und THW entsprechende Vorbereitungen für den „Fall der Fälle“ getroffen und auch über 1600 Sandsäcke befüllt.