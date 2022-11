Was müssen Stadt und Bürger tun, um sich möglichst gut vor einem Hochwasser zu schützen? Das ist die zentrale Frage des Konzepts zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge. Seit Sommer arbeiten Stadtverwaltung Neustadt und das Neustadter Büro IPR-Consult an dieser Aufgabe. Es wurden Daten ausgewertet, und bei Ortsterminen wurden weitere Informationen gesammelt. In Workshops wird nun – bezogen auf verschiedene Einzugsgebiete – über den Zwischenstand berichtet, und es wird über weitere Themen gesprochen. Die ersten beiden Workshops haben bereits stattgefunden. Bekannt war zudem, dass der Workshop für Haardt und Mußbach am Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus auf der Haardt (Am Bürgergarten 5) stattfinden wird. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind nun noch drei weitere Veranstaltungen terminiert worden: für Lachen-Speyerdorf schon am Mittwoch, 30. November, ab 18 Uhr im Filmsaal der August-Becker-Schule; für den Bereich Schöntal/Stadtwald ist der Termin am Montag, 5. Dezember, 18 Uhr, im Ratssaal im Rathaus (Marktplatz); für die Kernstadt dann am Donnerstag, 15. Dezember – ebenfalls ab 18 Uhr im Ratssaal im Rathaus. Anmeldungen für die Workshops sind nicht erforderlich. Die Veranstaltungen für die Einzugsgebiete Königsbach/Gimmeldingen und Gimmeldingen/Mußbach werden laut Stadt noch terminiert. Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll bis Sommer 2023 fertig sein. Weitere Informationen unter www.neustadt.eu/hochwasser.