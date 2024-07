Mit großem Aufwand hat die Stadt Neustadt ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept erarbeitet. Über 200 Projekte sollen nun umgesetzt werden und für Verbesserungen sorgen. Doch eine Bürgerin beklagt Pflegemängel bei den Sinkkästen. Läuft etwas schief?

Neustadt ist in diesem Jahr von ganz schweren Gewittern verschont geblieben. Doch spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren ist jedem bewusst, welche Gefahr von großen Wassermassen ausgehen kann. Die Stadt Neustadt hat sich daher auf den Weg gemacht und bei ihren Schutzkonzepten nachgebessert. Dazu zählt auch das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, an dem zwischen Sommer 2022 und Dezember 2023 gearbeitet wurde, ehe es vom Stadtrat einstimmig abgesegnet worden ist.

Ein Ingenieurbüro leistete dabei die Hauptarbeit. Auch die Bürger waren mehrfach gefragt. Sie sollten eigene Erfahrungen einbringen, wo sich Wasser nach Starkregen staut und wo Abflüsse nicht funktionieren. Am Ende entstand eine sehr detaillierte Übersicht, die auch in den einzelnen Ortsteilen aufzeigt, mit welchen Gefahren bei Starkregen zu rechnen ist. Insgesamt wurde ein Gesamtpaket mit 230 Projekten geschnürt, die nun umgesetzt werden sollen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Gesamtkosten liegen bei 2,6 Millionen Euro.

Öfter leeren?

Genau dieser Prozess und diese Summe haben eine Neustadterin, die auf der Hambacher Höhe wohnt, jedoch stutzig gemacht. Sie finde es ja gut, dass die Stadt Millionen in die Hand nimmt, um für einen vernünftigen Schutz vor den Folgen von Starkregen und Hochwasser zu sorgen. Und doch wirft sie dann ein: „Aber sollten wir nicht erst mal zu den einfachen, uns zur Verfügung stehenden Mitteln greifen und Schächte, Abflusskanäle, Sinkkästen instandhalten, pflegen und regelmäßig reinigen?“ Eigentlich ist das auch ein zentraler Bestandteil des städtischen Konzepts. In der Verwaltung gibt es mit Robert Leimkühler inzwischen auch einen zentralen Ansprechpartner für solche Fragen und Sorgen der Bürger.

Aber die Neustadterin beklagt, dass bei ihr über Monate keine Reinigung des Sinkkastens mehr erfolgt sei. Auf telefonische Nachfrage habe sie nur die Auskunft erhalten, die beauftragte Firma habe noch einige Straßenzüge zu bearbeiten. Die Bürgerin meint dann noch: „Auch Häufigkeit und Zeitpunkt der Leerung finde ich nicht angemessen. Vielleicht sollten wir an diesen Stellen aufhören zu sparen.“

Die Stadt weist die Kritik der Frau zurück, dass es bei der angesprochenen Reinigung hapere. Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Die Reinigung der Sinkkästen wird regelmäßig im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an eine Firma vergeben. Die Leerung der Sinkkästen und Sandfänge erfolgt dreimal pro Jahr, im Zeitraum April bis Mai und September bis Dezember.“

Einige Stellen zugeparkt

Auf der Hambacher Höhe habe die beauftragte Firma Ende März die Sinkkästen gereinigt. Allerdings sei das nicht in allen Straßen wie gewünscht möglich gewesen, da einige Kästen zugeparkt waren. Die Stadt weist deshalb auf die Mithilfe der Bürger hin. Die Reinigungen würden frühzeitig angekündigt. „Dabei wird auch ausdrücklich erwähnt, dass man die Sinkkästen während der Reinigungszeit nicht zuparken soll, weil sonst keine Reinigung erfolgen kann“, erklärt die Stadtverwaltung.

Gerade um die Situation bei Abflussgräben, Sinkkästen und Kanälen weiter zu verbessern, sei das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept so detailliert erarbeitet worden. Alleine 60 Maßnahmen, die kurzfristig Verbesserungen bringen, sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Zudem werde das Sachgebiet „Wasser“ in der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt eine Ausschreibung für die regelmäßige Kontrolle von Betriebspunkten (vor allem Rechenreinigungen) auf den Weg bringen. All dies solle helfen, dass die Abflusssysteme funktionieren – gerade auch dann, wenn es mal zu einem Starkregen komme, so die Stadt.

Info

Weitere Informationen zum Konzept und seinen Bestandteilen gibt es auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/hochwasserschutz. Dort ist auch erläutert, welche Vorsorge die Bürger selbst erbringen müssen.