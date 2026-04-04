Neustadt setzt ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept um. Große Baustellen gibt es dafür nicht, aber zwei Männer, die sich umschauen und direkt anpacken.

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept: Das klingt doch mal so richtig wichtig. Wenn man dann noch weiß, dass der Entstehungsprozess dafür in Neustadt rund eineinhalb Jahre gedauert hat und am Ende ein Paket von 243 Maßnahmen sowie Ausgaben von rund 2,5 Millionen Euro stehen, denkt man doch: Wow, wann und wo rollen die Bagger an? Doch, welch Überraschung, darum geht es der Stadt mit diesem Papier gar nicht. Natürlich hätte man symbolisch auch ein großes Regenrückhaltebecken bauen können. Das hätte aber Unmengen an Geld und Personalaufwand verschlungen. Bei wahrscheinlich überschaubarem Effekt, wenn man sieht, wie weitläufig das Neustadter Stadtgebiet ist und wie unterschiedlich die jeweiligen Aufgaben sind. Da geht es um Schutz von Vierteln in Hanglagen, da geht es um tieferliegende Straßen und Häuser, wo sich Wasser staut, und es gibt ganz viele Bäche und Gräben, die bei heftigem Regen über die Ufer treten können. Die Wahrheit ist in diesem Fall also ziemlich vielschichtig – die Lösung daher gar nicht spektakulär.

Neustadt spielt bei dem Thema die Fleißkarte. Umweltabteilungsleiter Thomas Baldermann hat vor ein paar Wochen die Aufgabe mit dem Zähneputzen verglichen: Man muss täglich ran, gründlich und gewissenhaft sein. Heißt auf den Starkregen- und Hochwasserschutz übertragen: Was nützt mir ein schönes Rückhaltebecken (quasi eine professionelle Zahnreinigung), wenn ich drumherum sämtliche Bachläufe und Gräben verwildern lasse (also nach der Zahnreinigung nie wieder zur Zahnbürste greife)?

Offenes Ohr für Bürger

Schutz und Verbesserungen sollen also auf pragmatische Art und Weise erzielt werden, indem die Stadt dafür sorgt, dass all ihre Gewässer in einen besseren Zustand kommen. Kritische Hinweise von Bürgern in diese Richtung waren übrigens auch eine Komponente im Gesamtkonzept. Und damit kommen Michael Schädler und Erdal Arslan ins Spiel. Beide sind seit ein paar Monaten in der Umweltabteilung tätig und machen vor allem eines: Sie sind draußen, haben die Augen auf, schauen sich alles an und melden Probleme oder bessern direkt etwas aus. Sie packen also an und planen nicht nur. In der Umweltabteilung ist man froh über die Verstärkung. Denn nun hat man zwei Fachleute, die die mehrere hundert Kilometer langen Gewässerläufe regelmäßig inspizieren und eingreifen, wenn Abflüsse verstopft sind, Pflanzen alles zuwuchern oder Müll irgendwo herumliegt.

Das klingt alles nach Kleinigkeiten? Mag sein, aber da gilt das schöne Sprichwort: Kleinvieh macht auch Mist. Um es für die beiden positiv auszudrücken: Vier Hände bewegen viel. Dass Schädler und Arslan fröhlich und motiviert sind, macht das Ganze noch besser. Und als Sahnehäubchen profitiert die ganze Verwaltung: Die Bürger freuen sich, wenn sie städtische Mitarbeiter vor Ort sehen, die sie direkt ansprechen können. Und wenn Umweltsünder von den überall mal auftauchenden Gewässerwarten abgeschreckt werden, kann das ganz sicher auch nicht schaden.