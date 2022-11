Nächste Etappe bei der Erarbeitung des städtischen Konzepts zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge: Nachdem die Ortsbegehungen in den einzelnen Bezirken Neustadts abgeschlossen und die dabei gewonnenen Ergebnisse ausgewertet worden sind, sollen nun in drei Bürgerworkshops die Zwischenergebnisse präsentiert und weiter diskutiert werden. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung gibt es drei Termine: für Diedesfeld und Hambach am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, in der Festhalle Diedesfeld; für Duttweiler und Geinsheim am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, in der Festhalle Duttweiler und für Haardt und Mußbach am Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Haardt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Bürgerworkshops in den anderen Einzugsgebieten Königsbach/Gimmeldingen, Gimmeldingen/Mußbach, Kernstadt, Lachen-Speyerdorf sowie Schöntal/Stadtwald werden noch terminiert. Seit Sommer 2022 wird an dem Konzept gearbeitet. Die Stadt hat damit das Neustadter Ingenieurbüro IPR beauftragt. Bis Sommer 2023 soll das Gesamtkonzept fertig sein. Über den aktuellen Stand bei dem Projekt informiert die Stadt auch fortlaufend unter www.neustadt.eu.