Am 7. Juli fiel der Startschuss für die Erarbeitung des Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzepts für Neustadt. Auch Bürger können sich in den kommenden Monaten mit Themen und Anregungen einbringen. Für alle, die die Auftaktveranstaltung in der Berufsbildenden Schule verpasst haben, hat das Offene Kanal Weinstraße die Vorträge und Diskussionen des Abends aufgezeichnet. Beim Auftakt hat das beauftragte Büro IPR dargestellt, unter welchen Voraussetzungen das Konzept erstellt wird. Bürger haben schon erste Fragen dazu gestellt. Zu sehen ist der Beitrag unter www.youtube.com/okweinstrasse. Außerdem gibt es folgende Sendetermine im OK-Fernsehen: 26. Juli, 19.33 Uhr; 27. Juli, 11.33 Uhr; 28. Juli, 3.33 Uhr; 31. Juli, 14.05 Uhr; 4. August, 22 Uhr, 5. August, 14 Uhr; 6. August, 6.05 Uhr, und 8. August, 6 Uhr. Ferner hat die Stadt die Präsentation des Büros IPR auf der Homepage hinterlegt: www.neustadt.eu (Stichwort Hochwasserschutz). Dort wird laut Verwaltung auch über den Projektfortschritt informiert.