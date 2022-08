Die Neustadter Stadtverwaltung will sich auf Hochwasser- und Starkregenereignisse vorbereiten. Deshalb hat der Hauptausschuss 90.000 Euro überplanmäßige Haushaltsmittel für ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept bereitgestellt. Die Stadt und ihre Ortsteile wurden in diesem Zusammenhang in mehrere Zonen eingeteilt, die zwischen dem 1. und 21. September begangen werden sollen.

Thematisiert werden unter anderem technische Schutzmaßnahmen, natürliche Wasserrückhalte, die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung sowie Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz. „Bei dieser Ortsbegehung sollen vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen“, teilt die Verwaltung mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Begehungen dauern jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Die Termine

Start ist am 1. September mit Königsbach und Gimmeldingen (Treffpunkt Parkplatz Kapellenstraße), 2. September Schöntal und Stadtwald (Brücke/Wendehammer über Speyerbach, Wolfsburgstraße), 6. September Gimmeldingen und Mußbach (Parkplatz westlich Schwimmbad, Am Weißen Haus), 12. September Lachen-Speyerdorf (Langwiesenweg nahe Goethestraße), 14. September Kernstadt und Lachen-Speyerdorf (Café Winzig/Festwiese, Anfahrt über Blumenstraße), 15. September Haardt, Kernstadt und Mußbach (Platz vor Ortsverwaltung Haardt, Mandelring), 19. September Hambach und Diedesfeld (Parkplatz Freibad Hambach, Dammstraße), 21. September Geinsheim und Duttweiler (Parkplatz Festhalle Duttweiler, Achtzehnmorgenpfad).