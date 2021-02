Ein Pirat ist ein Seeräuber. Und wie der Name schon sagt, braucht ein Seeräuber das Wasser wie die Luft zum Leben. Sonst wäre er ja kein Pirat. Nicht ohne Grund also heißt der Spielplatz am Floßbach bei der Neustadter Festwiese „Piratenspielplatz“. Diese tolle Lage erfordert allerdings bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, sobald Hochwassergefahr droht, wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab. So wie derzeit – weil erst der Schnee geschmolzen ist und es seit Tagen immer wieder regnet.

Folglich ist auch der Pegel des Floßbachs gestiegen. Grenzt ein Spielplatz an ein Gewässer, ist aber nur ein bestimmter Maximalpegel erlaubt, damit die Kinder geschützt sind. Dieser Pegelstand wurde nun erreicht, weshalb der Piratenspielplatz am Donnerstag von der Stadt gesperrt wurde. Sobald es trockener wird und der Pegel sinkt, darf dort wieder gespielt werden. Der Spielplatz selbst muss nicht unter Wasser stehen, damit das Spielen untersagt wird.