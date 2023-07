Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gewerbesteuer ist nicht alles. Eine Hochschule für das Handwerk wäre für Neustadt eine tolle Sache.

Stimmt der Stadtrat im Juli zu, will die Handwerkskammer der Pfalz sofort in ihr Projekt Hochschule einsteigen. Klappt es mit der Ansiedlung in Neustadt, wäre das ein echter Coup. Wie wichtig das