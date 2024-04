Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Net alles in Stää gemeßelt“ hieß es am Dienstag in der Reihe der „Pälzer Owende“ im Weingut Klohr in Mußbach. Der humorvollen Pfälzer Abend von, mit und über „Pälzer Urgesteine“ war ein Heimspiel für Christel Klohr und Kalle Mallrich von der Mußbacher Theatergruppe „Groddegiexer“. Dazu gab’s Songs des Liedermachers Charly Weibel.

Vollbesetzte Vinothek, laute Unterhaltungen an ebenso vollbesetzten Tischen, darauf Schoppegläser und Vesperbrote. Typisch