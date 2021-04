Natur und Spielbetrieb im Golfclub Pfalz in Geinsheim scheinen im Winter zu ruhen. Doch der Eindruck täuscht. Platzarbeiter, Greenkeeper, Mitarbeiter im Sekretariat und Golflehrer haben einiges zu erledigen. Mit Videoaufnahmen lassen sich Schwachstellen eines Golfers aufspüren.

Zwei Golfer stehen mit hochgezogenen Schultern auf dem Grün im Regen unter ihren Schirmen. Sagt der eine zum anderen: „Stell’ Dir vor – bei dem Wetter wollte mich meine Frau zum Einkaufen schicken.“

Diese Szene zeigt, wie Golfer ticken: Sie sind keine Freizeitsportler der gehobenen Gesellschaftsschicht, die im Grünen ihre Geschäftsabschlüsse tätigen. So wird es gerne in Prospekten oder Filmszenen dargestellt. Nein, es sind Menschen, die sich gern draußen bewegen und sich bei Wettspielen mit anderen messen wollen. Schönwetter-Golf macht richtig Spaß. Aber auch im Winter kann man seiner Passion nachgehen. Ausnahmen gibt es bei Frost und Schnee. Bei Frost beschädigen die Fußtritte die Grasnarbe. Und bei Schnee findet man die Bälle nur schwer – auch die farbigen.

Golflehrer haben gut zu tun

Der Spielbetrieb läuft im Winter im Golfclub (GC) Pfalz in Geinsheim weiter, auch wenn weniger Golfer als im Sommer auf die Runde gehen. Gerade in diesem Jahr ist es vielen „Schwalben“ wegen coronabedingter Reisebeschränkungen nicht vergönnt, in südlichen Gefilden den Winter zu verkürzen. So gehen sie warm gekleidet auf die Spielbahnen in Geinsheim. Selbst an Tagen, an denen man keinen Hund vor die Tür scheuchen möchte, sind die Sportler unterwegs. Teils mit vollständigem Schlägerset im Wagen oder nur mit einem Schläger und mehreren Bällen ausgerüstet, egal ob weiß oder bunt.

Die beiden Golflehrer im GC Pfalz haben auch im Winter gut zu tun. Für den Engländer Mark Jennings ist jetzt nicht Winter-, sondern Nebensaison. Die Zeit biete sich an, um größere „Baustellen“ zu bearbeiten, sagt er. Das können der Stand, der Griff, das kurze Spiel und die Schwungtechnik sein. Selbst zu Hause solle der Golfer in der kalten Jahreszeit wenigstens Flexibilität und Konzentration trainieren. Sonst sei das Spiel in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen eine bittere Enttäuschung. Die mentale Einstellung zum Sport und zum Training lasse sich gerade im Winter gut erarbeiten, weiß der Trainer. Und mit Videoaufnahmen mit dem eigenen Handy könnten sich fortgeschrittene Spieler die Schwächen von Stand und Schwung selbst vor Augen führen.

Abschlagsmarkierung streichen

Zahlreiche und vielfältige Aufgaben haben die Platzarbeiter zu erledigen. Zum Beispiel werden die Holzklötze, die als Abschlagsmarkierung dienen, aufgearbeitet, also gesäubert, frisch gestrichen und geölt. Bei 18 Abschlägen mit jeweils fünf unterschiedlichen Positionen (je nach Spielstärke und Alter in Weiß, Gelb, Blau, Rot und Orange), die mit je zwei Klötzchen markiert sind, kommt schon einiges zusammen. Nicht zu vergessen die Ersatzmarkierungen, die bei Beschädigung oder Diebstahl als Reserve da sind. Der Golfclub Pfalz versteht sich als besonders naturverbunden, weshalb er so wenig Plastik wie möglich verwendet. Daher sind auch Abfallkörbe, Harken, Bänke und Hinweisschilder aus Holz und müssen entsprechend gepflegt werden.

Alle 30 Maschinen überholen

Hochbetrieb herrscht in den kalten Monaten in der Maschinenhalle, die unter der Leitung von Addy Mundanjohl steht. Neben Wartung und Instandhaltungsarbeiten während des ganzen Jahres werden jetzt alle 30 Maschinen überholt. Darunter befinden sich Allround-Radlader, Mähmaschinen, die auf Schnitthöhen von 3,5 bis 60 Millimeter eingestellt werden können, Schlepper, Traktoren, Transporter, sechs Handmäher für die Grüns, Walzen und eine Messerschleifmaschine. „Früher haben wir 90 Prozent der Wartungsarbeiten für die Maschinen außer Haus gegeben“, erzählt Mundanjohl. „Heute geben wir nur noch zehn Prozent solcher Arbeiten an Spezialfirmen.“ Das spare nicht nur Geld, sondern vermeide Arbeitsunterbrechungen, „weil wir früher von den freien Terminen der Firmen abhängig waren“, erklärt Mundanjohl.

Head-Greenkeeper Gerd Vogt, seit über 40 Jahren im Golfclub Pfalz angestellt, ist sehr zufrieden mit seinem Team. „Wir sind eine bunte Truppe aus erfahrenen Arbeitern aus der Forstwirtschaft, Maschinenbauern und einigen Quereinsteigern.“ Heute sei der Beruf des Platzarbeiters nach Vogts Worten nicht unbedingt beliebt, weil man nur in den Wintermonaten Urlaub nehmen dürfe und Wochenendarbeit bei entsprechendem Ausgleich selbstverständlich sei. Heute werde ebenfalls erwartet, dass ein angehender Platzarbeiter möglichst Handicap 36 vorweisen könne, um den „spirit of the game“ und die Abläufe auf einem Golfplatz verstehen zu können.

Bäume vom Totholz befreien

Jetzt sei auch die beste Zeit, um die Wege auf dem Gelände zu befestigen. Und Patrick Bäsel, der zum Baumkletterer ausgebildet ist, steigt so manchem Baum in die Krone. Von der Stadtverwaltung werden einzelne Bäume markiert, die entweder gefällt werden oder von Totholz befreit werden müssen, um die Mitglieder vor Gefahren zu bewahren.

Im Sekretariat des Clubs ist die Ruhe ebenfalls trügerisch. Jetzt müssen die Beitragsrechnungen verschickt werden. Manche Mitglieder möchten ihren Status von ordentlich auf fördernd umstellen. Die Ligaspiele für die nächste Saison müssen – unter Vorbehalt – zwischen den teilnehmenden Clubs und dem Landesgolfverband koordiniert werden. Und wegen einer neuen internationalen Regelung werden die Handicaps der Spieler angepasst. Schließlich steht noch die Inventur im Proshop, im Laden des Golfclubs, an.

Mitgliederversammlung derzeit unmöglich

Wegen der Pandemie ist nach den Worten von Präsident Michael Löffler derzeit eine Mitgliederversammlung (MV) undenkbar. Deshalb wird nun nach Rücksprache mit den Juristen des Deutschen Golfverbands eine schriftliche MV vorbereitet, der die Hälfte (398) der stimmberechtigten Mitglieder (795; Mitglieder insgesamt: 1074) zustimmen müsste. Dann könnte das Rechnungsjahr 2019 ordentlich abgeschlossen werden.